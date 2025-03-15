Саперы приступили к разминированию освобожденной территории Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Инженерные войска ВС РФ начали разминирование территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии