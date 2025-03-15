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Саперы приступили к разминированию освобожденной территории Курской области

Саперы приступили к разминированию освобожденной территории Курской области

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Инженерные войска ВС РФ начали разминирование территорий в приграничных районах Курской области, освобожденных от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.

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