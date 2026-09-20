Камера Leica с двумя 200-мегапиксельными сенсорами, экран Super Pixel с рамкой меньше 1 мм и 8500 мА·ч: Xiaomi показала Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max

Смартфоны сохранили второй экран, и его функциональность расширена Xiaomi опубликовала официальные изображения флагманских смартфонов серии Xiaomi 18 Pro в черном и белом цветах за три дня до полноценной премьеры — она состоится 23 сентября в 19:00 по местному времени.
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