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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьмичев о Батракове: «Вижу потенциал для попадания в претенденты на «Золотой мяч». Алексей очень требователен к себе и будет дальше прогрессировать»

Владимир Кузьмичев считает, что полузащитник «Галатасарая»  Алексей Батраков в будущем сможет побороться за « Золотой мяч ».

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