ART: опоясывающий лишай увеличивает риск снижения когнитивных способностей

Новое исследование, проведенное исследователями из больницы Brigham and Women’s Hospital, одного из основателей системы здравоохранения Mass General Brigham, показало, что эпизод опоясывающего лишая связан примерно с 20%-ным повышением долгосрочного риска субъективного снижения когнитивных способностей.
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