Татарстан на четверть перевыполнил план по строительству индивидуальных домов

В Татарстане построено 82% жилья от плана на 2024 год. Это 2,587 миллиона квадратных метров, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии