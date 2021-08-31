В Эстонии пытаются запретить Кальюлайд выдвигаться на второй президентский срок

Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон (Консервативная народная партия) опубликовал петицию с предложением запретить действующему президенту республики Керсти Кальюлайд повторно выдвигаться на пост главы государства, пишет RuBaltic.
Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон (Консервативная народная партия) опубликовал петицию с предложением запретить действующему президенту республики Керсти Кальюлайд повторно выдвигаться на пост главы государства, пишет RuBaltic.
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