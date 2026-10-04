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День учителя 2026: когда поздравлять и что подарить педагогам

День учителя 2026: когда поздравлять и что подарить педагогам

Подборка ярких открыток и картинок к Дню учителя — 2026. Отправляйте их классной руководительнице, завучу, директору и даже физруку: педагогов и преподавателей приятно поздравить именно такими изображениями.

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