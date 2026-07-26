Южная Африка: по меньшей мере четыре гражданина Пакистана были застрелены в своем автомобиле на светофоре на Оранже-Ривьер-роуд и улице Зурфонтейн в Члоркопе, Кемптон-Парк, провинция Гаутенг, в вечерние часы по местному времени 25 июля.