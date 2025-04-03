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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Режиссер Assassin's Creed Shadows говорит, что сцены со флешбэками появились из-за прос...

Режиссер Assassin's Creed Shadows говорит, что сцены со флешбэками появились из-за прос...

Режиссер Assassin's Creed Shadows говорит, что сцены со флешбэками появились из-за просмотра множества анимеAssassin’s Creed Shadows наконец-то перенесла серию в Японию, которая была самым востребованным регионом для ассасинов с момента ее первого запуска в 2007 году.

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