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The Eurasia Daily news agency

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China has declared its readiness to protect maritime rights and interests together with Russia

China has declared its readiness to protect maritime rights and interests together with Russia

China is ready to work with Russia to protect each other's legitimate maritime rights and interests. The countries will work on joint maritime strategies, Chinese Foreign Minister Wang Yi said at a meeting with Russian Presidential aide, Chairman of the Russian Maritime Collegium Nikolai Patrushev in Moscow.

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