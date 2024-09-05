Сын знаменитой Доктора Лизы ушел на СВО, а американский муж отказывается жить в США: Эксклюзивное интервью

Глеб Глинка с макетом памятника покойной жене. Фото: Дмитрий Бабич44,3K прочтений Вчера Мой собеседник по-русски интеллигентен и по-американски улыбчив.
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