Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Эта дура по вацапу звонит...Петербуржцам взла...
  • Россомаха Душитель крыс
    сам себе противоречишь,иди проспись!!!!!!!!!!!!!!!!!!А за Армению не кто не воевал ? Сирийцы? Курды? Всегда за кого ...Алиев отказался о...
  • Сергей Дмитриев
    =Лёд тронулся, ...! =   ДАМ обрядился в комуфляж, теперь уж немцам не отвертетьсяМИД ФРГ принял к ...

Блинкен: Украина должна сама решать, где применять переданное Западом оружие

Блинкен: Украина должна сама решать, где применять переданное Западом оружие

Украина должна сама решать, где применять оружие, которое Киеву передали западные страны. С соответствующим заявлением выступил руководитель американского Государственного департамента Энтони Блинкен, пишет Telegram-канал BRIEF.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
life style
Ну, Блин, даёт! Это значит, Куба, Венесуэла и другие &quot; власти сами должны принимать решения о том, каким образом и где применять поставленные Россией  КНР вооружения»
Ответить
16 час.
Геннадий Бережнов
Украина должна сама решать, где применять переданное Западом оружие, говорит Блинкен. Однако и Россия сама Решить кого наказать за поставки этого оружия. Сегодня Вашингтон вполне досягаем и может ждать прилёт!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх