Ну, Блин, даёт! Это значит, Куба, Венесуэла и другие " власти сами должны принимать решения о том, каким образом и где применять поставленные Россией КНР вооружения»

Геннадий Бережнов

Украина должна сама решать, где применять переданное Западом оружие, говорит Блинкен. Однако и Россия сама Решить кого наказать за поставки этого оружия. Сегодня Вашингтон вполне досягаем и может ждать прилёт!