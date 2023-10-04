Украина должна сама решать, где применять оружие, которое Киеву передали западные страны. С соответствующим заявлением выступил руководитель американского Государственного департамента Энтони Блинкен, пишет Telegram-канал BRIEF.
Блинкен: Украина должна сама решать, где применять переданное Западом оружие
Комментарии
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life style
Ну, Блин, даёт! Это значит, Куба, Венесуэла и другие " власти сами должны принимать решения о том, каким образом и где применять поставленные Россией КНР вооружения»
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16 час.
Геннадий Бережнов
Украина должна сама решать, где применять переданное Западом оружие, говорит Блинкен. Однако и Россия сама Решить кого наказать за поставки этого оружия. Сегодня Вашингтон вполне досягаем и может ждать прилёт!
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12 час.
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