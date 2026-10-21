Украина может стать новым Афганистаном для ЕС, пишет словацкая газета Pravda. «Вполне возможно, что Украина станет Афганистаном не для России, а для Европейского союза», — говорится в материале.
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