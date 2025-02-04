Виктория Сандуца: «Так называемая «независимая пресса» — это всего лишь инструмент USAID»

Бывшая судья Виктория Сандуца прокомментировала откровения Илона Маска, согласно которым организация USAID, финансируя различные СМИ, требовала от получателей своих средств игнорировать освещение определенных «неудобных» тем.
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