В столичных аэропортах находят даже радиоактивные шулерские карты Полина Носова Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Александр Уваров Михаил Гаврикин Эльдар Магомедбеков Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили в багаже пассажира 30 кг радиоактивных грибов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генерал Михайлов:...
- Атака на генпроку...
- АС Что вырезали из "...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым