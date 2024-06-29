Джорджия Мелони воздержалась при голосовании за Урсулу фон дер Ляйен

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони воздержалась при голосовании лидеров ЕС на саммите в Брюсселе за назначение Урсулы фон дер Ляйен на очередной срок председателем Европейской комиссии, но проголосовала против назначения бывшего премьер-министра Португалии Антонио Косты председателем Европейского совета и премьер-министра Эстонии Кайи Каллас главой дипломатии ЕС.