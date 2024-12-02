Нина Катаева
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Нина Катаева

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  • Юрий Александров
    И вам можно стоя поаплодировать!Александр Домогар...
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«Пел так, словно дарил драгоценности...»

«Пел так, словно дарил драгоценности...»

Одну из творческих встреч в Доме учёных Анатолий Полетаев посвятил великому басу России Борису Штоколову (1930-2005) «В 2000 году в Большом зале Консерватории мы отметили 70-летие Бориса Штоколова, - сказал дирижёр, композитор, профессор, многолетний худрук Оркестра «Боян», н.

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