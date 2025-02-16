AT: солдаты ВСУ не верят, что Украина получит справедливый мир усилиями Трампа

Солдаты ВСУ, комментируя последние дипломатические усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, не питают "малейшей надежды на то", что вмешательство Вашингтона "положит конец кошмару их оккупированной страны".
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