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Жанна Агалакова - "пора мыть полы"...

Жанна Агалакова - "пора мыть полы"...

Конунг Ингвар Эту дамочку я почему-то физически не переносил. Она была пресная с подслеповатыми глазками, как будто выверченными буравчиком - но не до конца.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Н у чт о делать. дорогу, церковь и женщину мы выбираем сами.
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16 час.
людмила бер
А мне не жаль, даже хорошо, что расчехлились...
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16 час.
В
Владимир
Церковь не выбирают, а получают по наследству.
Ответить
16 час.

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