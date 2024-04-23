FT: ЕС может закрыть лазейку в санкциях против РФ для европейских компаний

Европейские компании столкнулись с необходимостью пересмотра своей деятельности в России после решения Брюсселя отменить с июня освобождение, позволявшее им оказывать профессиональные услуги собственным российским "дочкам".
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