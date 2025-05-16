Как защитить девочек-подростков от остеопороза

Причины возникновения раннего остеопороза у девочек и простые способы его профилактики Все мы слышали об эпидемии ожирения и эпидемии диабета, но то, о чем мы не слышим, являясь относительно неизвестным недугом, тем временем спокойно распространяется среди девочек-подростков.
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