Как защитить девочек-подростков от остеопороза

Причины возникновения раннего остеопороза у девочек и простые способы его профилактики Все мы слышали об эпидемии ожирения и эпидемии диабета, но то, о чем мы не слышим, являясь относительно неизвестным недугом, тем временем спокойно распространяется среди девочек-подростков.