Песков: США сохраняют враждебное отношение к России, но Москва начеку

Соединенные Штаты сохраняют враждебное отношение к Российской Федерации, однако Москва начеку. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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