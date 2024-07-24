Одиннадцать "Искандеров" разбомбили Одессу. После полетели "Герани" - километровые столбы огня в портах

Беспрецедентная ракетная атака на Одессу произошла минувшей ночью. 11 "Искандеров" разбомбило особо важные военные объекты.
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