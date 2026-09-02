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Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Судну запрещено покидать свое местоположение до соответствующего решения губернатора ШпицбергенаНорвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по заявлению украинской компании "Нафтогаз" на Шпицбергене.

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Misha Glusch

по-хорошему, после этого надо шпицберген отжать, тем более, что территория спорная... и по стохгольму превентивно, шоб два раза не вставать...