Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Судну запрещено покидать свое местоположение до соответствующего решения губернатора ШпицбергенаНорвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по заявлению украинской компании "Нафтогаз" на Шпицбергене.
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Обещать, не значит жениться. ВВП до хрена чего обещал.
по-хорошему, после этого надо шпицберген отжать, тем более, что территория спорная... и по стохгольму превентивно, шоб два раза не вставать...
Утремся?