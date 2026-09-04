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Мы соседи по планете

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От семейной викторины до казино: 25 лет метаморфоз «Что? Где? Когда?»

От семейной викторины до казино: 25 лет метаморфоз «Что? Где? Когда?»

4 сентября 1975 года на экраны страны вышел первый выпуск «Что? Где? Когда?» — и это была вовсе не интеллектуальная игра, а домашняя семейная викторина двух московских семей.

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