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Разин о предсезонных играх «Северстали»: «Результат не важен. Это не отмазка при поражениях. В сентябре никто не вспомнит счета этих матчей»

Андрей Разин заявил, что ему не важны результаты «Северстали» в предсезонных играх.  Сегодня команда проведет первый контрольный матч против минского «Динамо».

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