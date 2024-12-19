В МИД КНДР назвали США «сворой разбойников» и напомнили о том, что именно США вмешиваются во внутренние дела стран по всему миру В МИД КНДР весьма красноречивую характеристику дали властям США.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В МИД КНДР назвали США «сворой разбойников» и напомнили о том, что именно США вмешиваются во внутренние дела стран по всему миру В МИД КНДР весьма красноречивую характеристику дали властям США.
Свежие комментарии