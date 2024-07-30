Госдума 31 июля рассмотрит законопроект о военной службе новых граждан

Государственная Дума может 31 июля принять в первом чтении и окончательно законопроект, предусматривающий прекращение гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
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