Челябинский боксер умер в больнице

Сегодня, 3 июня, в челябинской ОКБ № 3 скончался 17-летний боксер Ибрахим Хасанов, который получил травму во время боя на турнире, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Федерации бокса Челябинской области.