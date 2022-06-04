Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    А какой козел это упразднил что мутный .в.в  это опять должен вводить.Владимир Путин во...
  • Россиянин
    Видят суки что их поолкси войска перемалывают, вот и запросили передышку. Не выйдет. Только полная и безоговорочная к...США полностью пот...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Этот сраный Газпром кормит и поддерживает врагов России.Hизкие цены «Газп...

Челябинский боксер умер в больнице

Челябинский боксер умер в больнице

Сегодня, 3 июня, в челябинской ОКБ № 3 скончался 17-летний боксер Ибрахим Хасанов, который получил травму во время боя на турнире, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Федерации бокса Челябинской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх