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Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А для чего печать всякую подобную хрень? Модераторы? Вы что творите?Goldbergs Renewed...

The Recruit Cancelled at Netflix, Cast Member Reveals: ‘Such a Bummer’

The Recruit Cancelled at Netflix, Cast Member Reveals: ‘Such a Bummer’

Netflix is taking The Recruit out of the field after two seasons, TVLine has confirmed. The news was announced Wednesday by cast member Colton Dunn, who shared this damning message with fans via social media: “The Recruit has been cancelled yall.

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