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Регион 29

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Житель Коряжмы перевел мошенникам 20 тысяч рублей за несуществующую валюту

Житель Коряжмы перевел мошенникам 20 тысяч рублей за несуществующую валюту

Мужчина нашел сервис в интернете, связался с «менеджером» в мессенджере и перевел деньги, после чего аккаунт собеседника исчез.

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