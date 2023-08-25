"Настоящий ужас": Три добрых русских слова напугали польскую журналистку

Журналистку польского портала Onet Барбару Куза-Тарковску настолько испугало сообщение от оператора сотовой связи в приграничном с Россией эстонском городе Нарва, состоящее всего из трёх добрых русских слов, что девушка испытала "настоящий ужас".
Журналистку польского портала Onet Барбару Куза-Тарковску настолько испугало сообщение от оператора сотовой связи в приграничном с Россией эстонском городе Нарва, состоящее всего из трёх добрых русских слов, что девушка испытала "настоящий ужас".
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