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"Настоящий ужас": Три добрых русских слова напугали польскую журналистку

"Настоящий ужас": Три добрых русских слова напугали польскую журналистку

Журналистку польского портала Onet Барбару Куза-Тарковску настолько испугало сообщение от оператора сотовой связи в приграничном с Россией эстонском городе Нарва, состоящее всего из трёх добрых русских слов, что девушка испытала "настоящий ужас".

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