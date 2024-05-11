Архангелогородец показал коллекцию значков, которую он собирал 50 лет

Частную коллекцию значков на тему Великой Отечественной войны показали на выставке в региональном центре «Патриот»Частную коллекцию значков на тему Великой Отечественной войны показали на выставке в региональном центре «Патриот»В коллекции Виктора Вершинина есть значки, посвященные юбилеям Великой Победы, различным памятным датам и событиям, наградные и коллекционные знаки: «Дервиш», «Соловецкие юнги», «За оборонные работы», «За штурм Берлина», «Маршалы Победы» и много других.