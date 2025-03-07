В России стали известны условия пребывания мигрантов

С 1 января 2025 года вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2024 № 1126 «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки».