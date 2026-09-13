В Орловской области БПЛА повредили детсад и четыре многоэтажки

Детский сад и четыре многоквартирных дома в Орловской области повреждены из-за атаки украинских БПЛА, заявил губернатор региона Андрей Клычков 13 сентября в своем канале в MAX.
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