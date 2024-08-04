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В МИД КНДР заявили, что политика США провоцирует усугубление ядерного кризиса

В МИД КНДР заявили, что политика США провоцирует усугубление ядерного кризиса

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Корейской Народно-Демократической Республики проинформировала, что действия властей Соединённых Штатов Америки стали помехой для обеспечения безопасной жизни, из-за них может начаться военный конфликт с применением ядерного вооружения.

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