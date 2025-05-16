Жительница Новосибирской области совершила убийство в день рождения сына

Как сообщают в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте», следствием установлено, что в декабре 2024 года между жительницей Здвинского района и её сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора.