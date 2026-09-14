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На Wildberries теперь можно торговаться: на товары можно получить скидку до 35%

На Wildberries теперь можно торговаться: на товары можно получить скидку до 35%

Не нравится цена — предложите свою Wildberries запустил новый инструмент «Хочу скидку» — он позволяет покупателям самостоятельно предлагать продавцам снизить цену на понравившийся товар.

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