На Wildberries теперь можно торговаться: на товары можно получить скидку до 35%

Не нравится цена — предложите свою Wildberries запустил новый инструмент «Хочу скидку» — он позволяет покупателям самостоятельно предлагать продавцам снизить цену на понравившийся товар.
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