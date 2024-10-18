И еще фото и видео от читателей Мойки78 с места ЧП, где автобус угодил в провал асфальта.
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И еще фото и видео от читателей Мойки78 с места ЧП, где автобус угодил в провал асфальта.