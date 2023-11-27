Сила в правде
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Сила в правде

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Скальпель вырезает все позиции: Ужасные потери, о которых не скажут в сводках СВО

Скальпель вырезает все позиции: Ужасные потери, о которых не скажут в сводках СВО

Какие цветы готовит русская армия "захисникам" Авдеевки, как коммунальная техника помогает на фронте, откуда у украинских дронов появились орлиные перья, и каким образом страшная правда о потерях могла прорваться в эфир украинского телевидения .

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