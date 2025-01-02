Евгений Разумишкин проверил качество уборки снега в Колпинском районе

Вице-губернатор уделил особое внимание очистке пешеходных зон в Раумовском сквере Евгений Разумишкин проверил качество уборки в Колпинском районе.
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