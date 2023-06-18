Власти Кубани возбудили дело после получения травм мальчиком на батуте

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю распространила сообщение, в котором говорится о возбуждении дела после инцидента с опрокидыванием батута, в результате которого был травмирован ребенок .
Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю распространила сообщение, в котором говорится о возбуждении дела после инцидента с опрокидыванием батута, в результате которого был травмирован ребенок .
Свежие комментарии