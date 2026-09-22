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Донские агрономы объяснили, почему в России массово гибнут пчелы

Донские агрономы объяснили, почему в России массово гибнут пчелы

О том, что сейчас происходит с пчелами и чем люди могут им помочь, рассказали эксперты. фото: Aleksandr Rybalko/iStockphotoВ СМИ с конца лета стало появляться все больше новостей о массовой гибели пчел.

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