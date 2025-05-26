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Царьград

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Кит Келлог назвал ночные атаки на Украину нарушением Женевских протоколов

Кит Келлог назвал ночные атаки на Украину нарушением Женевских протоколов

Спецпосланник Кит Келлог обвинил Россию в нарушении Женевских мирных протоколов.Кит Келлог, спецпосланник президента США Дональда Трампа, назвал «неизбирательные» атаки на Украине нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года.

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