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Царьград

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«Отчётность не спасёт»: депутат Горячева — о рисках сбора статистики по буллингу в школах

«Отчётность не спасёт»: депутат Горячева — о рисках сбора статистики по буллингу в школах

Травлю в школах хотят закрепить в законе — но статистика может навредить.Инициатива правительства закрепить в законодательстве понятие школьной травли и начать сбор статистики по её случаям вызвала дискуссию в экспертной среде.

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