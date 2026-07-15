Как изменились цены на бензин в России: анализ и прогнозы на будущее Юлия ЧелкановаВ первой декаде июля российские автозаправочные станции столкнулись с беспрецедентным ростом стоимости топлива, который по ряду позиций превысил годовую инфляцию в несколько раз.