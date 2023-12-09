Странное сходство нейронных сетей мозга и галактик

Воспоминания вашей жизни, в принципе, могут храниться в структуре Вселенной. Кристоф Кох, ведущий исследователь сознания и человеческого мозга, назвал мозг “самым сложным объектом в известной нам Вселенной”.
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