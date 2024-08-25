Миранчук дебютировал в МЛС, чуть не исполнив шедевр из-под Ройса 😍 Увы, его «Атланта» продула «Гэлакси» 0:2.
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Миранчук дебютировал в МЛС, чуть не исполнив шедевр из-под Ройса 😍 Увы, его «Атланта» продула «Гэлакси» 0:2.
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