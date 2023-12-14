Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Мэр продлил проект по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о продлении на 2024 год проекта проактивного диспансерного наблюдения горожан с хронической сердечной недостаточностью.