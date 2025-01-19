Сестра Жанны Фриске рассказала о судьбе квартир певицы в Москве и Майами Татьяна СергееваСестра известной певицы Жанны Фриске, Наталья, недавно ответила на вопросы поклонников в соцсетях и рассказала о судьбе недвижимости артистки.
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