Сестра Жанны Фриске рассказала о судьбе квартир певицы в Москве и Майами Татьяна СергееваСестра известной певицы Жанны Фриске, Наталья, недавно ответила на вопросы поклонников в соцсетях и рассказала о судьбе недвижимости артистки.